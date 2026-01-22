Secondo quanto riportato dal Times, il nuovo tecnico del Chelsea Liam Rosenior sarebbe interessato a ingaggiare Douglas Luiz. La società londinese sta valutando questa possibile operazione, che potrebbe rafforzare il centrocampo della squadra. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori monitorano con attenzione le mosse dei Blues.

L’inserimento del Chelsea In base a quanto riportato dal Times , il nuovo tecnico del Chelsea Liam Rosenior vorrebbe portare Douglas Luiz ai blues. Il brasiliano è attualmente in prestito al Nottingham Forrest in prestito ed è stato relegato ai margini del progetto tecnico di Sean Dyche. Per questo motivo, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Chelsea piomba su Douglas Luiz

Douglas Luiz Chelsea, i Blues piombano sul brasiliano di proprietà della Juventus! Già avviati i primi contatti: le novitàIl Chelsea ha iniziato a esplorare la possibilità di acquisire il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus.

Juventus: Douglas Luiz osservato da lontanoLa Juventus tiene d'occhio Douglas Luiz, il centrocampista che sta vivendo una rinascita in Premier League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Kamara; Repubblica: il Napoli piomba su Ezzalzouli! È appena tornato dalla Coppa d'Africa; Classifica Champions League aggiornata: Napoli 25esimo fuori dalla zona playoff, decisiva la partita con il Chelsea!; Ziliani: Juve-Napoli: il mio avviso urgente a Spalletti e Conte.

Chelsea, Maresca: Io al City? Solo speculazioni. È successo lo stesso con la JuventusNella conferenza stampa prima della gara contro il Newcastle, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato delle voci su City e Juventus Le voci su un mio passaggio sulla panchina del Manchester ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato Juventus, Frattesi e Tonali: che sta succedendo tra Galatasaray e ChelseaIl Galatasaray è piombato su Davide Frattesi. Il club turco sta studiando l'eventuale offerta, l'operazione riguarda un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 ... tuttosport.com

La settimana della verità: il Napoli tra Juve, Chelsea e Fiorentina Non esistono settimane normali quando il calendario presenta Juventus, Chelsea e Fiorentina una dietro l’altra. Tre avversari diversi, tre contesti opposti, un unico filo conduttore: capire fin dove - facebook.com facebook

IL TABELLONE #CHAMPIONSLEAGUE AD UNA GIORNATA DALLA FINE (molte cose potranno cambiare) TABELLONE PLAYOFF Galatasaray/Qarabag vs Juventus/Borussia Dortmund Bilbao/Olympiakos vs Barcellona/Sporting Monaco/Psv vs Manchester C x.com