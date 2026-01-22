Juventus-Benifca 2-0 | bianconeri ai playoff Gli highilights della sfida

La Juventus ha conquistato la qualificazione ai playoff della Champions League, vincendo 2-0 contro il Benfica nell’ultima partita della fase a gironi. La squadra bianconera ha trovato il gol nel secondo tempo, assicurandosi i punti necessari per avanzare nel torneo. Di seguito, gli highlights della sfida che ha sancito il passaggio della Juventus alla fase successiva della competizione.

La Juventus si accende nel secondo tempo e supera il Benfica 2-0 nella penultima gara della League Phase della Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti superano le Aquile di José Mourinho grazie ai gol di Thuram e McKennie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus-Benfica 2-0, i bianconeri si qualificano ai playoff ed eliminano MourinhoLa Juventus ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Benfica, garantendosi il passaggio ai playoff e eliminando la squadra portoghese dalla UEFA Champions League.

Il grande ex di Juventus-Benfica è solo lui Quanto era forte Fabrizio Miccoli - facebook.com facebook

Gli arrivi di #Juventus e #Benfica all’Allianz Stadium La Juventus di Luciano #Spalletti è arrivata all’Allianz Stadium tra gli applausi e i cori dei tifosi, tanti fischi, invece, sono stati riservati al Benfica di #Mourinho. x.com