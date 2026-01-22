Juventus-Benfica | prestazione da applausi

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica nell'ultima partita della settimana di Champions League, con un risultato di 2-0. La prestazione della squadra è stata solida e convincente, consentendole di qualificarsi almeno ai playoff della competizione. L'incontro, disputato all’Allianz Stadium, ha confermato la crescita e l’impegno dei bianconeri nella fase a gironi.

L’Allianz Stadium ha assistito a una prestazione da applausi della Juventus, che nella settima giornata della League Phase di Champions League ha superato 2-0 il Benfica di José Mourinho, conquistando matematicamente un posto almeno ai playoff della competizione. Una vittoria limpida e meritata, arrivata grazie a una ripresa dominante dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Benfica: prestazione da applausi Leggi anche: Paperdi Juvecaserta show, battuta Imola con una prestazione da applausi Leggi anche: La YOLO+ sfiora il colpaccio contro Potenza: prestazione da applausi per le cinghialesse La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Juventus FC vs SL Benfica Argomenti discussi: Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica: Ci avete fatto due palle così. Con chi ce l’ha; Juventus-Benfica in diretta su Prime Video: Champions League in piattaforma; Juventus-Benfica: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Juventus-Benfica 2-0, le pagelle bianconere: David in crescendo, McKennie garanzia. Juventus-Benfica: vittoria importante, ma prestazione da migliorare in vista del NapoliJuventus-Benfica: vittoria importante, ma prestazione da migliorare in vista del Napoli La Juventus conquista una vittoria preziosa contro il Benfica, ma il successo non basta a ... tuttojuve.com Juventus Trionfa 2-0 contro il Benfica nella Fase a Gironi della Champions LeagueLa Juventus conquista una vittoria decisiva in Champions League, superando il Benfica con un punteggio di 2-0 grazie alle reti di Thuram e McKennie. notizie.it Luciano Spalletti sbotta nel post partita di Juventus-Benfica "Ci avete fatto due palle così..." #Spalletti #JuventusBenfica #ChampionsLeague - facebook.com facebook Show di #Spalletti in #Juventus-Benfica: prima litiga con un tifoso sugli spalti, poi dà uno schiaffetto a #Openda x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.