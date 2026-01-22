La Juventus ha conquistato matematicamente l’accesso ai playoff, consolidando così il proprio percorso stagionale. Con una vittoria importante, la squadra si avvicina anche agli ottavi di Champions League, aprendo nuove opportunità per il proseguimento della competizione. Spalletti, commentando il risultato, ha sottolineato come la squadra si sia meritata questa posizione, evidenziando il lavoro svolto e le prospettive future.

Torino, 22 gennaio 2026 – Juve matematicamente ai playoff ma ora anche con una chance di arrivare agli ottavi di Champions. Chi l’avrebbe mai detto? Dal rischio eliminazione alla possibilità di conquistare addirittura i primi otto posti: tutto in novanta minuti. Il Benfica ha dato fastidio alla Vecchia Signora, ma le reti nella ripresa di Thuram e McKennie hanno risolto la situazione e portato la Juve a 12 punti, solo uno in meno di chi occupa l’ottavo posto. Raggiunta anche l’Inter, arrivata alla terza sconfitta di fila. Insomma, c’è una occasione e si concretizzerà la settimana prossima nel Principato di Monaco, dove i padroni di casa monegaschi sono ventesimi con due soli punti di vantaggio sul 25esimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, vittoria e playoff. Spalletti: "Ci siamo meritati il risultato"

