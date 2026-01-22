Juve Stabia trasferte vietate per tre mesi dopo i disordini col Pescara

A seguito dei disordini verificatisi il 10 gennaio durante la partita con il Pescara, la FIGC ha stabilito il divieto di trasferta per i tifosi della Juve Stabia. La misura sarà in vigore dal 6 febbraio e durerà tre mesi, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e la sicurezza negli eventi sportivi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una punizione severa dopo gli scontri del 10 gennaio. Per i tifosi della Juve Stabia stop alle trasferte a partire dal 6 febbraio e per i prossimi tre mesi. La comunicazione è arrivata direttamente dal Ministero dell'Interno. La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell'Interno preso atto dei gravi disordini avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione dell'incontro di calcio Juve Stabia-Pescara, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie BKT, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, ha decretato la chiusura, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 6 febbraio dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società "Società Sportiva Juve Stabia" disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Napoli.

