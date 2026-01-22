Juve salta un altro affare dopo Mateta | non arriva più

La Juventus annuncia l'impossibilità di portare a termine il trasferimento programmato per gennaio, segnando un altro fallimento nel mercato invernale. Dopo l'addio di Mateta, questa decisione chiude definitivamente le possibilità di un nuovo acquisto a breve termine, influenzando la strategia della società e le prospettive della rosa. La situazione evidenzia le difficoltà incontrate nel rafforzare la squadra durante questa finestra di mercato.

Altra mazzata per la Juventus dal mercato: il trasferimento per gennaio può considerarsi definitivamente saltato. La Juve conquista la terza vittoria di fila in Champions League e si qualifica aritmeticamente agli spareggi della massima competizione continentale per club. Nell’ultimo turno i bianconeri faranno visita al Monaco e, in caso di successo e di una serie di combinazione di risultati, potrebbero anche classificarsi tra le prime otto e ottenere il pass diretto per gli ottavi di finale. Mingueza (AnsaFoto) – Calciomercato.it Luciano Spalletti, dunque, può ritenersi soddisfatto per quanto visto contro il Benfica di Mourinho e per il risultato finale (2-0), ma ora arrivano pessime notizie dal calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

