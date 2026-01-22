Juve per l' attacco ora c' è En-Nesyri in pole | ha chiesto la cessione al Fenerbahce

Attualmente, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. En-Nesyri del Fenerbahçe si trova in prima posizione tra i candidati, dopo aver chiesto la cessione al club turco. Nel frattempo, l’operazione Mateta si è complicata a causa delle richieste di Crystal Palace e degli agenti. Tuttavia, per il marocchino rimangono diverse concorrenti, rendendo il futuro del trasferimento ancora incerto.

"Stiamo facendo delle valutazioni in attacco visto che Dusan Vlahovic ha avuto un infortunio pesante. Non c'è niente in dirittura d'arrivo, ma proveremo a dare una mano a Spalletti attraverso il mercato". Giorgio Chiellini, direttore delle strategie sportive, intervenuto nel pre gara di Juve-Benfica, non si sbilancia sui candidati ma conferma il piano per gli ultimi dieci giorni di trattative: aggiungere un centravanti fisico e abile nel gioco aereo a Jonathan David e Lois Openda. Il nome più caldo, dopo il raffreddamento dell'operazione Mateta a causa delle richieste al rialzo del Crystal Palace e degli agenti del francese, è quello di Youssef En-Nesyri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestitoIl Napoli ha manifestato interesse per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, chiedendo informazioni per un possibile prestito.

Calciomercato Napoli, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastroIl Napoli punta a rinforzare l’attacco durante questa finestra di mercato invernale.

