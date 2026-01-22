Nell'ultima puntata di Blitz, analizziamo la trattativa tra la Juventus e En-Nesyri, con particolare attenzione alle dinamiche di mercato e alle possibili implicazioni per la squadra. I nostri esperti, Fabiana della Valle, Marco Guidi e Giovanni Albanese, approfondiscono i dettagli e gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare un'opportunità per rinforzare l’attacco in vista della stagione in corso.

Nell'ultima puntata di Blitz, il nostro format dedicato al calciomercato, Fabiana della Valle, Marco Guidi e Giovanni Albanese parlano della trattativa che sta impegnando Ottolini in Turchia: l'obiettivo? Dare un'alternativa come punta a Spalletti per la stagione in corso. Il nome giusto potrebbe essere quello di En-Nesyri del Fenerbahce. Nel frattempo, Napoli e Aston Villa stanno alla porta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, En-Nesyri è l'uomo giusto? Tutti i dettagli della trattativa

Mateta Juve, Moretto: «Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club. En-Nesyri prima alternativa»Secondo quanto riportato da Moretto, un dettaglio burocratico sta impedendo la conclusione della trattativa tra i club coinvolti.

En-Nesyri Juve, come è andato il marocchino in Coppa d’Africa? C’è un dato da evidenziare. I dettagliEn-Nesyri, attaccante marocchino, ha partecipato alla Coppa d’Africa senza mai partire come titolare.

