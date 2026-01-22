In vista della sfida tra Juventus e Napoli, l’attenzione si concentra sulla formazione bianconera. La Juventus potrebbe confermare Jonathan David come attaccante titolare, rafforzando il reparto offensivo in vista di una partita importante. La scelta rappresenta un elemento chiave nella strategia della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. Restano da valutare eventuali variazioni dell’ultimo minuto, ma l’attacco sembra ormai definito con David.

Indicazione chiara alla vigilia della sfida con il Napoli. In casa Juventus l’attacco dovrebbe essere ancora affidato a Jonathan David. Il centravanti resta il riferimento offensivo di Luciano Spalletti, nonostante una prestazione a fasi alterne nell’ultima uscita. “David confermato? Sì, per il momento sì”, il quadro tracciato in giornata. “Nel primo tempo non era brillantissimo, ma poi è stato importante nel gol di McKennie. In questo momento è lui il titolare di Spalletti”. La sensazione è che la fiducia dell’allenatore sia piena. “ Sta dando buone risposte e quindi è logico puntare ancora su di lui ”, il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero, insieme alla conferma di un gruppo compatto e coinvolto anche nei momenti di gestione quotidiana. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, David verso la conferma anche col Napoli

Leggi anche: Napoli-Benfica, Conte verso la conferma dell’undici anti-Juve

La Juve sbatte contro Falcone, il portiere para tutto (anche un rigore a David) e blinda l'1-1 finale col Lecce targato Banda-McKennieNella partita tra Juventus e Lecce, terminata 1-1, il portiere Falcone si distingue parando un rigore a David.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Watch JUVENTUS TRAINING before the Napoli battle!

Argomenti discussi: David, ora la consacrazione Juve: quelle parole di Spalletti che dicono tutto; Juventus, le ultime su Yildiz, David, Bremer e Locatelli verso il Cagliari; Chi gioca contro il Benfica e come cambia la Juventus rispetto a Cagliari: Thuram verso il rientro, David favorito su Openda, Conceiçao torna titolare?; Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff.

David verso la conferma contro il Benfica? Le ultime novitàStando a quanto afferma Sky Sport, David avrà ancora fiducia anche contro il Benfica. Il canadese guiderà l’attacco della Juventus in Champions League mentre Openda ... tuttojuve.com

Spalletti cambia contro il Benfica: rientra Thuram, Conceiçao dal 1'?Spalletti dovrebbe apportare alcune modifiche all'undici titolare della Juventus rispetto alla sconfitta di Cagliari: contro il Benfica rientrano Di Gregorio e Thuram, qualche dubbio in attacco. msn.com

Pagelle Juve: Bremer maresciallo, Kalulu perfetto, Thuram alla Pogba! David e Spalletti... - facebook.com facebook

Juve-Benfica: ancora David dal 1', ultime speranze playoff per Mou | Diretta 0-0 x.com