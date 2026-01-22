jennifer lawrence svela i soprannomi che gli amici le hanno dato da nitro a ken ecco cosa significano

Jennifer Lawrence ha condiviso alcuni dei soprannomi che i suoi amici le hanno attribuito, tra cui “Nitro” e “Ken”. Questi nomignoli, spesso usati in modo affettuoso, riflettono aspetti della sua personalità e delle sue relazioni più intime. Scopriamo insieme il significato dietro questi soprannomi e il modo in cui rappresentano la sua vita fuori dal mondo dello spettacolo.

Jennifer Lawrence ha una collezione di soprannomi che racconta molto più di quanto si possa immaginare sulla sua personalità fuori dai riflettori. Durante un’apparizione nel podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, l’attrice premio Oscar ha rivelato i nomignoli con cui amici e familiari la chiamano da anni. Quando la conduttrice le ha chiesto se avesse dei soprannomi, la star di Hunger Games ha risposto con assoluta naturalezza: “Floffin, Nitro, Boobs. Boobs Lawrence, il nome completo da documento d’identità”. Ma è il soprannome “Ken” a nascondere il retroscena più divertente. “I miei amici mi chiamano Ken, come il personaggio del film Barbie, perché sono semplicemente Ken”, ha spiegato Lawrence. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

