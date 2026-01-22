Jannik Sinner passeggia con Duckworth e accede ai sedicesimi degli Australian Open lasciando solo 7 game

Jannik Sinner ha conquistato con facilità l'accesso ai sedicesimi degli Australian Open, superando James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2) in un’ora e 49 minuti sulla Rod Laver Arena. Il tennista italiano ha mostrato solidità e controllo nel suo match, lasciando solo sette game all’avversario e dimostrando un ottimo stato di forma in vista delle prossime fasi del torneo.

Jannik Sinner si guadagna senza nessun problema l'accesso al terzo turno degli Australian Open. Fatica prossima allo zero per disinnescare l'australiano James Duckworth, superato con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 in un'ora e 49 minuti sulla Rod Laver Arena in versione ancora una volta serale. Il prossimo ostacolo, tra due giorni (da vedere in quale sessione del giorno), sarà l'americano Eliot Spizzirri, l'ex stella del tennis NCAA che ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca e, in cinque set, il cinese Yibing Wu. Duckworth è subito costretto a difendersi andando ai vantaggi nel secondo game, il suo primo al servizio, ma in qualche modo l'1-1 lo raggiunge.

