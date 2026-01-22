Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open con una vittoria in tre set su James Duckworth, numero 88 del ranking mondiale. L’italiano ha dimostrato solidità e precisione, imponendosi con i punteggi di 6-1, 6-4, 6-2. La partita ha confermato la buona forma di Sinner, che prosegue il suo percorso nel torneo australiano con prestazioni convincenti.

Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckwort, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco. " Ogni partita è molto difficile, sono contento di essere al terzo turno. Ho risposto bene e servito nel modo giusto, sono contento della mia prestazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, demolisce in tre set Duckwort: poi "umilia" Vagnozzi...

Leggi anche: Sinner, coach Vagnozzi: “Io e Cahill al lavoro per migliorare l’arsenale di Jannik”

Jannik Sinner umilia Nick Kyrgios: "Lui o Kim Jong-un?"Durante gli Australian Open, i conduttori del podcast Pod Laver Arena hanno sollevato una domanda provocatoria: chi preferirebbe eliminare, Nick Kyrgios o Kim Jong-un? La discussione mette in luce le differenze tra il tennista italiano Jannik Sinner e le figure pubbliche menzionate, suscitando riflessioni sulla percezione pubblica e sui confronti tra personalità sportive e politiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Jannik Sinner, lo spettro del ritiro agli Australian Open: Possono essere guai | Libero Quotidiano.it; Sinner provoca Alcaraz e demolisce il nuovo kit: la stoccata che accende l’Australian Open; Jannik Sinner, clamoroso: il like con cui Laila Hasanovic lo irride | Libero Quotidiano.it; James Duckworth, il tennista che fece sbroccare Sinner: nel 2021... | Libero Quotidiano.it.

Australian Open, Sinner in versione demone: Duckworth non urla più. Jannik sfotte Vagnozzi e fa emozionare un bimboAustralian Open, Sinner in versione demone: Duckworth non urla più. Jannik sfotte Vagnozzi e fa emozionare un bimbo ... sport.virgilio.it

Sinner provoca Alcaraz e demolisce il nuovo kit: la stoccata che accende l’Australian OpenSinner e la rivalità con AlcarazJannik Sinner liquida con ironia la domanda su Carlos Alcaraz dopo il test di Melbourne: A volte va bene anche senza ... assodigitale.it

Jannik in Sinner continua la difesa del titolo a Melbourne: al prossimo turno c'è lo statunitense Spizzirri. #AO26 facebook

Jannik Sinner in : 6-1, 6-4, 6-2 Batte Duckworth...con 18 ACE Guarda l’Australian Open su #DAZN, tramite i canali Eurosport #Sinner #AustralianOpen x.com