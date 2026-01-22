Jannik Sinner cauto | Ogni partita é difficile In base alla durata decido come allenarmi il giorno dopo

Jannik Sinner, fresco di una sedicesima vittoria consecutiva agli Australian Open, si mostra cauto nelle dichiarazioni, sottolineando come ogni partita rappresenti una sfida. In base alla durata degli incontri, decide il programma di allenamento successivo, evidenziando un approccio equilibrato e attento alla gestione delle energie. La sua determinazione e la costanza lo pongono tra i protagonisti più interessanti di questa edizione del torneo.

Arriva la sedicesima vittoria consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner, che continua a impressionare a Melbourne Park con la sua solidità e il suo talento cristallino. L’azzurro approda così al terzo turno, superando con autorità l’australiano James Duckworth con un punteggio netto di 6-1, 6-4, 6-2 in meno di due ore di gioco. Fin dai primi scambi, Sinner ha imposto il suo ritmo, mostrando una grande sicurezza al servizio e un controllo impeccabile della partita. I numeri parlano chiaro: 18 ace e l’86% dei punti vinti con la prima di servizio, un segnale di quanto il suo gioco sia attualmente efficace e incisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

