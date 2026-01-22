James L Brooks torna alla regia con Ella McCay Perfettamente Imperfetta | dal 5 febbraio su Disney+

James L. Brooks torna alla regia con Ella McCay Perfettamente Imperfetta, disponibile su Disney+ dal 5 febbraio. Il film, prodotto da 20th Century Studios, racconta una storia che affronta temi di autenticità e crescita personale. La pellicola si inserisce nel catalogo della piattaforma offrendo un’ulteriore proposta narrativa rivolta a un pubblico adulto e attento alle dinamiche quotidiane.

Disney+ ha annunciato la data del lancio in piattaforma di Ella McCay Perfettamente Imperfetta, il film targat 20th Century Studios. Il ritorno dietro la macchina da presa del pluripremiato James L. Brooks sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 5 febbraio 2026. Il film nasce da un’esigenza personale dello stesso Brooks, figura storica dell’industria già produttore di successi come 17 anni (e come uscirne vivi) e colonna portante de I Simpson. Con Ella McCay Perfettamente Imperfetta ( qui il trailer ), il regista ha dichiarato di voler rendere omaggio all’età d’oro della commedia cinematografica degli anni ’40 e ’50, cercando di traslarne lo “ spirito folle ” in un contesto moderno. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

