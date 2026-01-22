Jakirovic Inter affare in chiusura! Arrivano conferme sulla data delle visite mediche poi arriverà l’ufficialità | ecco quando sarà un giocatore nerazzurro
Inter News 24 Jakirovic Inter, affare in chiusura! La Gazzetta dello Sport conferma la data delle visite mediche, poi arriverà l’ufficialità: ecco quando. Arriva anche la conferma della La Gazzetta dello Sport sulla tempistica delle visite mediche dell’ultimo acquisto nerazzurro. L’ Inter ha infatti chiuso l’operazione con la Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic, difensore mancino croato classe 2008, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo giovanile. Secondo quanto riportato dalla rosea, l’affare è ormai definito in ogni dettaglio. Jakirovic arriverà a Milano oggi, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chi è Leon Jakirovic, il diciottenne preso dall'Inter: ha esordito in Champions contro il MilanL'Inter pesca ancora in Croazia: dopo Sucic i nerazzurri puntano su Jakirovic. Alla scoperta del giovane difensore. goal.com
Oggi l’ #Inter ha sistemato gli ultimi dettagli dell’affare #Jakirovic. Nei prossimi giorni sarà a Milano per visite mediche e firma sul contratto • Affare a titolo definitivo per 2,5M • Più altri 2,5M di bonus • E una percentuale sulla prossima cessione #calciomer x.com
Fabrizio Romano - Vi confermo che l'operazione Jakirovic dalla Dinamo Zagabria è fatta, chiusa. Non c'erano offerte da accettare, non c'erano ritardi o problemi. Operazione chiusa lunedì alle 20.30 quando la Dinamo ha accettato l'offerta dell'Inter, operazione - facebook.com facebook
