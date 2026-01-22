Jakirovic all' Inter domani le visite | difende imposta e ha già affrontato il Milan

Jakirovic si prepara a trasferirsi all’Inter, con visite mediche previste domani. Difensore della Dinamo Zagabria di appena 18 anni, ha già affrontato il Milan in Champions lo scorso anno. L’operazione, valutata circa 5 milioni di euro, rappresenta un investimento importante per i nerazzurri, che puntano sul talento emergente per rafforzare la rosa.

Il papà, Sergej, è bosniaco. Lui, Leon, croato. Strano? E perché mai: Jakirovic, l'ultimo affare concluso dall'Inter con la Dinamo Zagabria (circa 5 milioni di operazione complessiva, visite mediche in programma domani), è nato a Pozega il 16 gennaio del 2008, periodo in cui il padre giocava nella vicina Rijeka prima di dire addio alla carriera da calciatore per dedicarsi a quella da allenatore. Un paio d'anni fa Sergej guidava proprio la Dinamo Zagabria e fece esordire il figlio 16enne in prima squadra. Poi una breve parentesi in Turchia al Kayserispor, mentre oggi è volato in Inghilterra dove punta al ritorno in Premier League con l'Hull City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

