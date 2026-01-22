J-POP Manga presenta Satoshi Tajiri – Il mio mondo i miei Pokémon di Hiroyuki Kikuta Akira Tanaka

Trent’anni fa, il 27 febbraio 1996, nascevano i Pokémon, i simpatici mostriciattoli tascabili approdati su Game Boy e destinati a conquistare il cuore di milioni di appassionati di tutte le età a livello globale! La mente geniale dietro alla creazione di quello che in pochi anni è diventato il media franchise con maggiore incasso di sempre è quella di Satoshi Tajiri, all’epoca uno studente pieno di aspirazioni e con un singolare interesse per la collezione degli insetti. Come nasce il mito? J-POP Manga presenta Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon, la prima biografia manga ufficiale dedicata al geniale creatore del più grande fenomeno di massa del nuovo millennio! Il volume arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il 10 febbraio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

