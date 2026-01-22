izzo atteso ad avellino nuovo rilancio per lescano

Armando Izzo è pronto a fare il suo ritorno ufficiale all’Avellino, confermando il suo impegno con il club. Dopo le recenti comunicazioni, si attende il suo reintegro nel team, segnando un nuovo capitolo nel percorso di ripresa della squadra. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club, che punta a rafforzare la rosa e a consolidare la propria posizione nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Come annunciato nelle scorse ore, Armando Izzo è pronto a tornare ufficialmente all’Avellino. Il difensore classe 1992 ha definito la separazione dal Monza e l’operazione è ormai alle battute finali: scambio di documenti in corso, con Izzo che in serata volerà in Campania e domattina sarà già a disposizione del club biancoverde. Per lui è pronto un contratto di lunga durata fino al 30 giugno 2029, segnale chiaro della centralità del giocatore nel progetto tecnico. Mentre in entrata prende forma un colpo di spessore per la difesa, sul fronte uscite resta aperta una situazione delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’Avellino non fa sconti per Lescano, caccia al difensore overIn casa Avellino si discute ancora del futuro di Facundo Lescano, un giocatore che, nonostante il poco impiego nella prima parte di stagione, mantiene la stima della società.

