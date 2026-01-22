ivrea anziano affetto da alzheimer si mette alla guida e si perde

Un anziano affetto da Alzheimer si è messo alla guida, perdendosi successivamente. La moglie ha segnalato la sua scomparsa al 112, attivando prontamente i carabinieri di Ivrea. Gli agenti hanno avviato le ricerche e, grazie al loro intervento, hanno rintracciato l’85enne nelle strade del Canavese. Un intervento tempestivo che ha permesso di garantire la sua sicurezza e di prevenire possibili rischi.

Si era messo alla guida nonostante fosse affetto da Alzheimer e poi si era perso. Dopo la segnalazione della moglie al 112, i carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) si sono messi subito sulle sue tracce, riuscendo a trovare l'85enne sulle strade del Canavese. Dopo aver fornito targa e modello della vettura, numerose pattuglie della compagnia sono andate alla sua ricerca, coordinate dai militari della centrale operativa che nel frattempo hanno seguito da remoto l'auto del pensionato dotata di Gps. La moglie dell'anziano ha temuto potesse imboccare l'autostrada per tentare di raggiungere i genitori a Torino, tra l'altro mancati anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Anziano affetto da Alzheimer fugge in auto a 84 anni: «Voleva andare a trovare mamma e papà». I carabinieri lo trovano e lo portano al sicuroUn momento di distrazione, il rumore delle chiavi e un viaggio disperato verso un passato che non c'è più. Un anziano di 84 anni, affetto da Alzheimer, è fuggito ... leggo.it

Anziano affetto da Alzheimer si mette alla guida dell’auto, la moglie chiama i carabinieri: individuato con il gpsTemo sia andato verso Torino, in 40 minuti i militari intercettano il conducente quasi a Pont-Saint-Martin in Valle d’Aosta ... torinotoday.it

