L’Italia Under 16 si prepara per il Torneo dei Gironi, in programma dal 23 al 25 gennaio a Coverciano. Tra i convocati figura anche il giovane attaccante Pamé, che torna a vestire la maglia azzurra. Quattro i giocatori della Juventus selezionati da Pasqual, pronti a rappresentare i colori italiani in questa importante occasione di crescita e confronto.

di Fabio Zaccaria Italia Under 16, 4 bianconeri convocati da Pasqual per il Torneo dei Gironi dal 23 al 25 gennaio a Coverciano: spicca il nome di Pamè. Ecco tutti i classe 2010 convocati in Nazionale giovanile. La straordinaria stagione della Juventus Under 16 ha inevitabilmente attirato l’attenzione, nonostante la prima sconfitta in campionato per mano della Reggiana, i bianconeri restano primi nel girone. Nella pausa che fermerà il campionato per via delle Nazionali, ben 4 giocatori della Juventus sono stati selezionati per partecipare al classico appuntamento del Torneo dei Gironi, manifestazione interna in programma dal 23 al 25 gennaio al Centro Tecnico di Coverciano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Under 16, il bomber Pamé torna a vestire i colori azzurri: ecco tutti i convocati bianconeri. Il focus

Leggi anche: Italia Under 15, 6 convocati bianconeri in Nazionale: ecco i nomi scelti da Battisti per rappresentare i colori azzurri al Torneo di Natale

Italia Under 16, 5 bianconeri convocati per le amichevoli col Portogallo: ecco i nomi di Pasqual per il doppio impegnoCinque giovani talenti della Juventus sono stati convocati per le amichevoli dell'Italia Under 16 contro il Portogallo, che si disputeranno a Coverciano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Torneo dei Gironi, dal 23 al 25 gennaio a Coverciano: le scelte di Manuel Pasqual; Under 16, i convocati di Valtolina per lo stage area Centro; Stage congiunto a Coverciano per Under 17 e Under 16: le convocate di Leandri e Del Prete; Nazionale Under 16 Femminile, si parte con uno stage congiunto con la Nazionale U17: Priscilla Del Prete ne convoca 23.

Nazionale italiana Under 16: i convocati e il programma del Torneo 5 Nazioni a TychyFebbraio intenso per le Nazionali italiane giovanili, visto che oltre ad Under 18 e Under 15 anche l’Italia Under 16 sarà sul ghiaccio per un ... hockeytime.net

Italia U16, i convocati di Manuel Pasqual per il Torneo dei GironiPrimo impegno nell'anno nuovo per la nazionale under 16. Appuntamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 23 al 25 gennaio per il Torneo. tuttomercatoweb.com

ITALIA UNDER 16 - Ecco i 60 azzurrini per il Torneo dei Gironi - facebook.com facebook

Pochi come Bettino Craxi hanno saputo interpretare al meglio la figura dello statista. Un uomo di grande spessore culturale con una visione riformista. Ha dato lustro all’Italia in politica estera grazie ad una postura autorevole e rispettata a livello internazionale x.com