It Ends with Us | Blake Lively chiese aiuto a Matt Damon e Ben Affleck durante lo scontro con Justin Baldoni

L'attrice si sarebbe rivolta ai due colleghi e amici nel corso delle riprese, prima del processo che la vede contrapposta al regista e co-star nel film. Nel bel mezzo del caos dietro le quinte di It Ends with Us, Blake Lively si sarebbe rivolta a due star di prima grandezza per affrontare quella difficile situazione: Ben Affleck e Matt Damon. La novità emerge da documenti recentemente desecretati. Lively avrebbe avuto una corrispondenza con entrambi, ai quali avrebbe chiesto di esprimere un loro parere sulla sua versione del film. La notizia ha generato l'immediata reazione degli avvocati di Justin Baldoni in una nota ufficiale: "Una semplice lettura degli scambi di messaggi appena resi pubblici rende la verità abbondantemente chiara. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

