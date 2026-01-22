Israele | Herzog su grazia a Netanyahu ' processo ha impatto negativo sul Paese'

Il presidente israeliano Herzog ha commentato la possibilità di concedere la grazia a Netanyahu, sottolineando che questa decisione richiede un'accurata valutazione legale da parte del Ministero della Giustizia. La questione, tuttora aperta, ha suscitato discussioni pubbliche e politiche, evidenziando le implicazioni di un simile provvedimento per il Paese e il suo sistema giudiziario.

Tel Aviv, 22 gen. (Adnkronos) - "La richiesta di grazia deve essere sottoposta a diversi pareri legali presso il ministero della Giustizia. Il processo ha un impatto negativo sul Paese, è necessario trovare soluzioni. Agisco in conformità con le leggi dello Stato". Lo ha detto ai media il presidente israeliano Isaac Herzog parlando della richiesta di grazia del primo ministro Benjamin Netanyahu. Riguardo alla richiesta ricevuta in merito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Herzog si è limitato a dichiarare: "Rispetto profondamente il presidente Trump". 🔗 Leggi su Iltempo.it

