Iskander 1000 e Zircon ipersonico colpiscono l' Ucraina | le armi russe che preoccupano l’Europa

Il 20 gennaio, la Russia ha lanciato un attacco contro l'Ucraina utilizzando missili rari nel conflitto, tra cui il sistema Iskander “1000” e lo Zircon ipersonico. Questi armamenti rappresentano un'evoluzione nelle capacità militari russe e destano attenzione in Europa, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla stabilità nella regione. La notizia sottolinea l'importanza di monitorare gli sviluppi nelle tecnologie belliche e le implicazioni per i paesi coinvolti.

Nella notte del 20 gennaio scorso la Russia ha effettuato un attacco all' Ucraina con alcuni nuovi missili utilizzati piuttosto raramente nel corso del conflitto. Diverse fonti, ufficiali e non ufficiali, riportate da The War Zone indicano il possibile utilizzo di una nuova versione del missile balistico a corto raggio (Srbm) " Iskander ", nonché del missile da crociera ipersonico " Zircon ", raramente impiegato. I relitti recuperati in Ucraina confermano inoltre, per la prima volta, l'utilizzo da parte della Russia di bersagli missilistici riadattati per la difesa aerea in un ruolo di attacco terrestre. Fresh russian Missiles Hit Ukraine Overnight: Kh-101, RM-48U, Zircon, and Possible New Iskander-IDuring the russian long-range attack on Ukraine on the night of January 20, reports emerged of the enemy use of a new Iskander ballistic missile. Defense Express learned from its own sources whether ... en.defence-ua.com Mosca annuncia la produzione del nuovo Iskander-1000. Kiev: Fake newsMosca si prepara a entrare in una fase di produzione di massa per una nuova versione del suo sistema missilistico balistico Iskander-M, conosciuta informalmente come Iskander-1000. Questa variante ... ilgiornale.it La situazione diventa critica mentre Kiev inizia a svuotarsi Un altro attacco russo su larga scala di ieri ha portato Kiev e diverse altre importanti città ucraine sull'orlo del baratro. Secondo fonti ucraine, sarebbe stato utilizzato di tutto, dagli Iskander agli Zircon ip facebook ieri notte #Russia contro #Ukraine ha usato i missili: Kh-101 prodotti 19 gg fa; per la 1a volta "nuovi" RM-48U (missili bersaglio del sistema di dif aerea S-300),che possono essere utilizzati come richiami per la dif aerea; Zircon; nuovi Iskander-1000. x.com/i/ x.com

