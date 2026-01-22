Bianca Balti ha condiviso un video sui social per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle vittime delle proteste in Iran, evidenziando la drammatica situazione anche negli ospedali. Il suo messaggio si rivolge a un pubblico internazionale, invitando alla riflessione e all’attenzione su quanto sta accadendo nel paese. Questo appello rappresenta un tentativo di portare l’attenzione globale su una crisi umanitaria in corso.

Il video della modella per richiamare l'attenzione sulle vittime delle proteste. Bianca Balti ha deciso di usare la propria visibilità per accendere i riflettori su quanto sta accadendo in Iran. La top model italiana, che vive negli Stati Uniti, ha pubblicato alcune Instagram Stories molto toccanti, nate dopo un incontro casuale che l'ha profondamente segnata e spinta a intervenire pubblicamente. Secondo un rapporto citato dal Sunday Times, la repressione delle manifestazioni di protesta in Iran avrebbe causato almeno 16.500 morti e circa 330mila feriti, numeri che raccontano la drammaticità della situazione e che hanno colpito profondamente la modella.

© Dayitalianews.com - Iran, l’appello di Bianca Balti scuote i social: “È straziante, uccidono anche negli ospedali”

Bianca Balti in lacrime denuncia l’Iran: ‘Uccidono i civili per strada e negli ospedali’Bianca Balti, visibilmente emozionata, ha espresso pubblicamente la propria preoccupazione per la situazione in Iran, denunciando la violenza contro civili sia in strada che negli ospedali.

Iran, l’appello di Bianca Balti: “È straziante, sparano ai feriti in ospedale”Bianca Balti, modella italiana, esprime la sua preoccupazione per la crisi in Iran, condividendo su Instagram un appello a informarsi e sensibilizzare sulla grave situazione.

"Raccontate quello che succede in Iran", l'appello in lacrime di Bianca Balti. "Stanno successo cose mai accadute prima, uccidono i manifestanti feriti". #ANSA - facebook.com facebook

