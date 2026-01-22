Iran l’appello di Bianca Balti | È straziante sparano ai feriti in ospedale

Bianca Balti, modella italiana, esprime la sua preoccupazione per la crisi in Iran, condividendo su Instagram un appello a informarsi e sensibilizzare sulla grave situazione. La sua testimonianza si concentra sulle violenze e le violazioni dei diritti umani, in particolare sugli atti di violenza contro i feriti negli ospedali. Un invito a mantenere alta l’attenzione su una delle crisi più delicate del momento.

(Adnkronos) – Bianca Balti commossa per la situazione in Iran. La supermodella italiana ha condiviso sul proprio profilo Instagram delle Stories in inglese dagli Stati Uniti, dove vive, raccontando di come un incontro casuale l'abbia portata a fare un appello pubblico a informarsi e parlare delle morti in Iran. Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta sono state uccise, secondo un rapporto ottenuto dal Sunday Times, almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite. Nel video, girato su una rampa di scale, senza trucco e con un abbigliamento semplice, Bianca Balti ha il viso visibilmente rigato dalle lacrime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Sparano ai feriti in ospedale, è straziante”: Bianca Balti commossa per l’Iran. L’appello ai follower: “Diffondete la voce”Bianca Balti si è detta profondamente colpita dagli eventi in Iran, condividendo la sua tristezza sui social.

Bianca Balti in lacrime per l’Iran: “Sparano ai feriti in ospedale, è straziante” | VIDEOBianca Balti ha condiviso un video in cui si mostra visibilmente commossa, commentando le violenze in Iran.

