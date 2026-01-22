Iran la repressione del regime non si ferma

In Iran, le autorità continuano a reprimere oppositori e dissidenti, aumentando le misure di controllo e repressione. Questo persistente clima di tensione evidenzia le difficoltà di un paese in cui i diritti civili vengono frequentemente violati. Marco Burini ha approfondito la situazione nel suo servizio, evidenziando come questa repressione incida sulla società e sulla stabilità del regime.

In Iran la repressione del regime non si è fermata, con nuove azioni contro oppositori e dissidenti. Servizio di Marco Burini TG2000. In Iran, le autorità continuano a reprimere le proteste, conducendo indagini e sequestri contro i manifestanti. Il ministro Tajani ha condannato la repressione in Iran, sottolineando come la libertà sia un principio fondamentale.

