Iran, la repressione del regime non si ferma

In Iran, le autorità continuano a reprimere oppositori e dissidenti, aumentando le misure di controllo e repressione. Questo persistente clima di tensione evidenzia le difficoltà di un paese in cui i diritti civili vengono frequentemente violati. Marco Burini ha approfondito la situazione nel suo servizio, evidenziando come questa repressione incida sulla società e sulla stabilità del regime.
In Iran la repressione del regime non si è fermataIn Iran, le autorità continuano a reprimere le proteste, conducendo indagini e sequestri contro i manifestanti.
Tajani: “In Iran inaccettabile repressione violenta del regime”Il ministro Tajani ha condannato la repressione in Iran, sottolineando come la libertà sia un principio fondamentale.
Come funziona la repressione in IranPolizia e miliziani uccidono, feriscono e spaventano i manifestanti usando anche fucili a pallini e pistole da paintball ... ilpost.it
Teheran: Le proteste sono state completamente represse. Ecco qual è la reale situazione in IranIl regime racconta di aver riportato la calma nel paese, ma gli iraniani denunciano una situazione difficile. Trump, nel frattempo, continua a chiedere ai suoi opzioni per attaccare il paese ... today.it
Iran, Tajani: a favore del pacchetto sanzioni contro gli autori della repressione - facebook.com facebook
Il Parlamento europeo condanna la brutale repressione dei manifestanti in Iran. Fine delle esecuzioni, liberazione dei detenuti e responsabilità per i crimini del regime Subordinare le relazioni con l’Iran a democrazia e diritti x.com
