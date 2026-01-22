Iran il regime dirama il primo bilancio ufficiale delle vittime dopo le proteste | Oltre 3.000 morti

Dopo quasi un mese di proteste in Iran, il governo ha diffuso il primo bilancio ufficiale delle vittime, stimando almeno 3.000 morti. La cifra, contestata da varie fonti, evidenzia la gravità della repressione in corso nel paese. La situazione rimane complessa e al centro dell’attenzione internazionale, mentre si susseguono richieste di maggiore chiarezza e rispetto dei diritti umani.

A quasi un mese dall’inizio delle proteste contro il regime in Iran, la Repubblica islamica ha diramato il primo, contestato bilancio ufficiale delle vittime della repressione, pari ad almeno 3.117 morti. Una cifra non lontana dagli ultimi dati forniti dalle ong con sede all’estero citate anche dalle Nazioni Unite ma che si discosta da queste ultime in termini di identificazione delle vittime. Scoppiate il 28 dicembre scorso contro il costo della vita, le proteste hanno scatenato una mobilitazione di massa che ha assunto dimensioni nazionali, sfidando apertamente la Repubblica islamica, che ha risposto con violenza inaudita. 🔗 Leggi su Tpi.it

