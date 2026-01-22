’Io sono Rossini’ Al Mama’s la replica

“Io sono Rossini”. Al Mama’s è uno spettacolo musicale che unisce l’orchestra “Archi Ravegnani”, cinque cantanti lirici e un attore narratore. Attraverso opere celebri, aneddoti e ricette, offre un viaggio nel mondo del compositore, combinando musica e cultura in un’esperienza articolata e coinvolgente. Un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire la figura di Rossini in modo originale e raffinato.

Spettacolo musicale con l’orchestra “Archi Ravegnani”, 5 cantanti lirici e un attore che racconta il genio di Rossini tra opere immortali, aneddoti e ricette, per un’esperienza unica tra musica e gusto. Torna domani al Mama’s Club di Ravenna (via San Mama) lo spettacolo ’Io sono Rossini, tra pentagrammi e pentole’, ideato dalla violinista Marina Mammarella, fondatrice dell’orchestra Archi Ravegnani. Un ritratto inedito e sorprendente di Gioachino Rossini, genio della musica operistica e raffinato amante della buona tavola, che intreccia arte e gusto, portando in scena la vita rocambolesca del compositore pesarese tra arie d’opera, sinfonie immortali e ricette da gourmet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sinfonie e tartufi da gustare: torna "Io sono Rossini, tra pentagrammi e pentole"Venerdì 23 gennaio, il Mama's Club di Ravenna ospita

Al Mama’s Club di Ravenna lo spettacolo IO SONO ROSSINI, TRA PENTAGRAMMI E PENTOLEUn ritratto inedito e sorprendente di Gioachino Rossini, genio della musica operistica e raffinato amante della buona tavola ... ravennaedintorni.it

