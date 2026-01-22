Oggi, giovedì 22 gennaio, torna in streaming la replica di

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 22 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Perihan è furiosa con Vera per essere rimasta indietro con l’affitto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah 2, replica puntata del 22 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

IO SONO FARAH FINO AL 2 GENNAIO: FARAH NASCOSTA SCOPRE CHE ALIGALIP HA UCCISO LA FAMIGLIA DI TAHIR

Argomenti discussi: Io sono Farah: Episodio 2 - prima parte Video; Le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 12 al 16 gennaio 2026.

Io sono Farah 2, replica puntate serali del 20 gennaio in streaming | Video MediasetIo sono Farah, replica puntate serali 20 gennaio 2026. Video per rivedere in streaming gli episodi inediti disponibili su Mediaset Infinity ... superguidatv.it

Io sono Farah 2: anticipazioni seconda stagione dal 14 gennaio su Canale 5Io sono Farah è pronta a tornare con una nuova ondata di emozioni. Da martedì 14 gennaio su Canale 5 prende il via la seconda stagione di Io sono Farah, la dizi di successo con protagonista Demet ... spettegolando.it

«Non ti amo più. » Farah è costretta a pronunciare queste parole per proteggere Tahir, anche se dentro di sé sa di mentire. Le anticipazioni di "Io sono Farah" per le puntate in arrivo annunciano un susseguirsi di eventi intensi: Farah e Tahir sono ancora divisi, - facebook.com facebook