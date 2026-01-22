Invincible 4 | il trailer anticipa i problemi del protagonista

Invincible 4, la serie animata di Prime Video, tornerà a marzo con nuovi episodi. Il trailer rilasciato online fornisce alcune anticipazioni sui temi e le sfide che il protagonista dovrà affrontare. La serie continua a esplorare le complessità del suo percorso, offrendo agli spettatori un'ulteriore approfondimento sulla sua evoluzione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla prossima stagione.

I nuovi episodi della serie animata targata Prime Video arriveranno in streaming a marzo e il video pubblicato online regala delle anticipazioni. Amazon ha annunciato con un trailer la data di uscita della stagione 4 della serie animata Invincible. Il progetto tratto dall'omonimo fumetto sarà infatti in streaming dal 18 marzo negli Stati Uniti e in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo. Cosa accadrà nei nuovi episodi di Invincible Nel trailer della stagione 4 di Invincible si vede l'imminente guerra guidata da Thragg e Mark che, per fermare l'armata che sta arrivando sulla Terra, dovrà unire le forze con il padre, Omni-Man, e Allen l'Alieno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Invincible 4, la nuova Villain arriva dal mondo di The Walking DeadLa serie animata di Invincible si prepara a un ritorno esplosivo: nuove minacce, un cast vocale ancora più ambizioso e una stagione che mescola fedeltà ai fumetti e materiale originale. movieplayer.it

