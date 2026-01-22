Intervento di ripristino sulla strada danneggiata cambia la viabilità di collegamento con piazza Municipio

A Falconara Marittima, la viabilità tra piazza del Municipio, via Bordoni e via Matteotti sarà temporaneamente modificata a causa di un intervento di ripristino stradale. La strada che collega Palazzo Bianchi a via Matteotti necessita di interventi di riparazione, determinando variazioni nella viabilità locale. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali temporanei e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante l’intervento.

Le operazioni per effettuare le riparazioni saranno eseguite con un escavatore e una betoniera e prenderanno avvio lunedì 26 gennaio FALCONARA MARITTIMA - Cambia la viabilità a Falconara tra piazza del Municipio, via Bordoni e via Matteotti, per la necessità di riparare la strada che da Palazzo Bianchi scende in via Matteotti. Si è infatti creato un grave danneggiamento sull’asfalto e sarà necessario intervenire con un escavatore e una betoniera per effettuare le riparazioni. I lavori prenderanno avvio lunedì 26 gennaio. Per consentire l’intervento la strada, che attualmente consente di uscire da piazza Municipio, sarà chiusa al traffico e le auto saranno dirottate sulla via che attualmente consente di salire verso la piazza stessa, dove sarà invertito il senso di marcia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Cavità sotto la sede stradale in via Mazzini, da lunedì i lavori di ripristino: come cambia la viabilitàA partire da lunedì, i lavori di ripristino della cavità sotto via Mazzini a Jesi comporteranno modifiche alla viabilità.

Leggi anche: Valpolcevera, il Municipio ribadisce la richiesta di interventi urgenti sulla viabilità

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Programmato intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento nella scuola di via Beccaria; RIPRISTINO DELLA SP 48 TEODORANO: AVVIO DEI LAVORI. CANTIERE DA 3,4 MILIONI DI EURO PER 11 INTERVENTI; Parco della Favorita. Affidati i lavori di ripristino della pubblica illuminazione in via Ercole; Manutenzione straordinaria galleria dell’Arsenale a Savona: modifiche alla viabilità.

Maltempo in Sardegna, primi interventi di ripristino e conta dei danni(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - Terzo giorno di allerta rossa sulla parte orientale e meridionale della Sardegna e primi bilanci dei danni per il passaggio del ciclone Harry sull'Isola. Le raffiche di ven ... msn.com

Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard railArezzo, 20 ottobre 2025 – Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard rail Possibili rallentamenti sulla strada regionale 69 nei pressi della rotatoria, nelle giornate di ... lanazione.it

#CALABRIA SFERZATA DAL #MALTEMPO. TERRITORI IN GINOCCHIO. URGE UN INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RISTORO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IL RIPRISTINO DI VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE Il ciclone Harry, co - facebook.com facebook

Largo Cesare Colizza Intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza News completa al link comune.marino.rm.it/novita/notizie… x.com