Inter via alle valutazioni per la porta | contatti anche per Martinez

L'Inter avvia le valutazioni per rinforzare la porta, considerando anche il profilo di Martinez. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno, la società nerazzurra analizza le opzioni per individuare il nuovo portiere titolare. La discussione si concentra su diversi nomi, con attenzione anche alle possibili alternative interne ed esterne, per garantire stabilità e continuità alla difesa.

L’Inter inizia a muoversi sul dopo Sommer. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno, in casa nerazzurra è partita la riflessione sul futuro della porta e sui profili da valutare come nuovo numero uno. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Emiliano Martínez, ma senza che rappresenti una priorità assoluta. I contatti ci sono stati, soprattutto a livello di entourage, all’interno di un dialogo più ampio che coinvolge anche altri assistiti dello stesso gruppo di agenti. A chiarire lo scenario è Orazio Accomando, che sottolinea come l’Inter stia valutando diversi parametri prima di affondare il colpo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Martinez, il ‘Dibu’ è nella lista dell’Inter: ma non è l’unico nome. Le valutazioni della dirigenza!Martinez, noto come il ‘Dibu’, è tra i candidati dell’Inter per il ruolo di portiere.

Dibu Martinez potrebbe essere il nuovo portiere dell’Inter: avviati i contattiDibu Martínez potrebbe diventare il nuovo portiere dell’Inter.

