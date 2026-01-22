Inter stile Premier League | il piano di Chivu

Il piano di Chivu si concentra su un percorso di sviluppo sostenibile, che va oltre il mercato e le singole operazioni. Al centro del progetto ci sono metodo e crescita strutturale, con l’obiettivo di rafforzare la squadra nel lungo termine. Anche se il mercato resta una componente, l’approccio si basa su un piano strategico chiaro, pensato per consolidare la squadra e migliorare costantemente le performance.

Non solo mercato (con l’idea Ivan Periši? che continua a restare sullo sfondo), ma soprattutto metodo e crescita strutturale. È questo il filo conduttore del meeting andato in scena ieri nella sede dell’Inter, al quale ha preso parte anche Cristian Chivu. La domanda chiave è stata una sola: come colmare il divario con le grandi squadre inglesi? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta non è banale e non riguarda soltanto il mercato. C’è infatti una componente culturale che incide in modo determinante. In Inghilterra non ci si allena di più in termini di quantità, come possono confermare figure dello staff nerazzurro con esperienza diretta in Premier, ma si lavora a un’intensità costantemente elevatissima.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu si racconta alla UEFA: «L’Inter è il mio stile di vita, ora l’obiettivo è dominare. Sul Triplete dico che…»Chivu, attuale allenatore dell’Inter, si è aperto ai microfoni della UEFA in vista della partita contro l’Arsenal.

Leggi anche: Inter, la Premier League piomba su Bastoni: offerta monstre per il difensore

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trevisani elogia Doveri: Inter-Napoli è stata la partita più bella degli ultimi 5 anni grazie a lui! Sembrava la Premier; Inter-Arsenal di Champions League: tutte le curiosità sul match; Champions League penultimo atto, super sfida Inter-Arsenal. PROGRAMMA E CLASSIFICHE; Cosa sta succedendo a Gyokeres all'Arsenal, segna poco e ora rischia il posto: Deve perdere peso.

Inter, senti Dumfries: Premier League? Potrei fare bene, sarei interessatoDal ritiro dell'Olanda, dove sarà impegnato nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Lituania, Denzel Dumfries fa tremare l'Inter. Il terzino, infatti, intervenuto in conferenza ... sportmediaset.mediaset.it

Inter, con l'Arsenal è la notte della verità. Chivu vuole il pass per gli ottaviDobbiamo essere efficienti e avere personalità nel capire i momenti della partita. Serve maturità e questo gruppo è cresciuto. tuttomercatoweb.com

Chivu: "L’Inter mi è rimasta nel cuore per le grandi cose che abbiamo fatto e per i trofei vinti in passato, ma anche come stile di vita. Quando vivi e lavori in una città come questa e in un club come questo, ti entra dentro, diventa una parte di te ed è molto difficil facebook