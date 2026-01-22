Inter Pisa precedenti | tutti i numeri della sfida

L’Inter si appresta ad affrontare il Pisa nella 22^ giornata di Serie A, con un quadro storico che vede i nerazzurri in vantaggio nei confronti diretti. Analizzare le precedenti sfide permette di comprendere meglio le dinamiche di questa partita, offrendo un quadro completo delle performance passate e delle tendenze che potrebbero influenzare l’incontro. Ecco tutti i numeri chiave delle sfide tra Inter e Pisa.

Inter Pisa precedenti. L’ Inter si prepara ad affrontare il Pisa nella 22^ giornata di Serie A con un bilancio storico nettamente favorevole ai nerazzurri. Le due squadre si sono incontrate in campionato per 15 volte, con l’ Inter che ha collezionato 9 vittorie, contro le 3 dei toscani, mentre 3 incontri si sono conclusi in pareggio. Le ultime sfide confermano il dominio nerazzurro: l’ Inter ha vinto le ultime 6 partite contro il Pisa, mostrando una superiorità netta sia in termini di risultato sia di produzione offensiva. In questi 6 incontri consecutivi, i nerazzurri hanno messo a segno ben 18 gol, con una media impressionante di 3 reti a partita.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

