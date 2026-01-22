Per seguire la partita tra Inter e Pisa, puoi sintonizzarti su Sky o DAZN, le piattaforme ufficiali per la Serie A. Dopo la recente sconfitta in Champions League, i nerazzurri tornano in campo in campionato e l’anticipo della 22^ giornata rappresenta un’occasione importante per continuare a seguire il percorso della squadra. Verifica i tuoi abbonamenti e scegli il metodo più adatto per non perdere l’incontro.

Inter Pisa dove vederla. Dopo la battuta d’arresto in Champions League contro l’ Arsenal, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato e si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena una sfida a tinte nerazzurre, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a reagire subito per difendere il primato in classifica, mentre gli uomini di Alberto Gilardino cercano punti preziosi per tenere vive le speranze salvezza. Il match si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza e sarà trasmesso in diretta su DAZN. La gara sarà visibile tramite l’app su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Pisa dove vederla: Sky o DAZN?Per seguire la partita tra Inter e Pisa, l’incontro della 22ª giornata di Serie A, puoi sintonizzarti su Sky o DAZN, le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in Italia.

