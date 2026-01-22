In vista della partita di domani sera contro l’Inter, Chivu valuta alcune variazioni nell’undici titolare, con attenzione particolare al reparto difensivo. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, il tecnico interviene con un possibile turnover, prevedendo diversi cambi rispetto alla formazione vista in precedenza. Restano da definire i protagonisti del reparto difensivo, con un ballottaggio in corso per scegliere i giocatori più adatti a rispondere alle esigenze della squadra.

Inter News 24 Inter Pisa, dopo la sconfitta contro l’Arsenal Chivu pensa a dei cambi in vista della sfida di domani sera: ballottaggio in difesa. L’Inter di Cristian Chivu non ha tempo per piangere sul latte versato. Dopo la delusione europea contro l’Arsenal, i nerazzurri tornano immediatamente a concentrarsi sulla caccia alla seconda stella. Domani a San Siro arriva il Pisa e l’obiettivo è cristallino: blindare il primato (attualmente a quota 49 punti ) e sfruttare un calendario che, sulla carta, appare favorevole. Inter Pisa, le rotazioni di Chivu: Tornano i titolarissimi. Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è pronto a rimescolare le carte per ridare freschezza alla manovra, pur mantenendo l’ossatura che sta dominando il campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, Chivu vara il turnover: tutti i cambi previsti dal tecnico rispetto all’Arsenal. E c’è un ballottaggio

Inter Arsenal, Arteta parla così in conferenza: «Chivu ha fatto dei cambi rispetto ad Inzaghi. Akanji non ci considera i più forti? Rispondo così…»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, il tecnico Arteta ha commentato le scelte di formazione di Chivu rispetto a Inzaghi, e ha risposto alle dichiarazioni di Akanji sui propri livelli.

Probabili formazioni Inter Lecce: Chivu vara un moderato turnover. Sorpresa a destra? UltimeLe probabili formazioni di Inter e Lecce vedono Chivu optare per un turnover moderato, senza rivoluzioni nell’undici titolare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gazzetta – Inter, ecco l’11 nella testa di Chivu per la gara col Pisa di domani: cambi e novitàL'Inter è pronta a tornare in campo già domani in Serie A contro il Pisa: ecco la probabile formazione nerazzurra ... fcinter1908.it

Probabili formazioni Inter-Pisa: dubbi Thuram, Lautaro e DurosinmiProbabili formazioni Inter Pisa - Le possibili scelte di Chivu e Gilardino per Inter-Pisa della 22^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Gilardino così alla vigilia di Inter Pisa Le sue parole in conferenza stampa - facebook.com facebook

Bookies - L’Inter vuole ripartire in Italia: quote rasoterra contro il Pisa, Chivu punta sulla Thu-La x.com