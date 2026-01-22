L’Inter ha concluso ufficialmente l’operazione di vendita, che si è chiusa negli ultimi giorni. La trattativa si è svolta a Milano e prevede visite e firma dei documenti questa sera. Al club venditore è stata assicurata anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, garantendo così un ritorno economico nel tempo.

Al club venditore è stata garantita anche una percentuale sulla futura rivendita L’operazione è chiusa da un paio di giorni. L’Inter ha messo le mani su uno dei migliori talenti del calcio croato, atteso adesso in Italia per le rituali visite mediche e la firma sul contratto. Inter, operazione chiusa: stasera a Milano per visite e firma (AnsaFoto) – Calciomercato.it Leon Jakirovic sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il centrale croato classe 2008 è atteso stasera a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Sono in programma per domani gli accertamenti medici e la firma con il club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, operazione chiusa: stasera a Milano per visite e firma | CM

Lazio, Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma | VIDEO CM.ITLa Lazio ha ufficialmente accolto Ratkov, nuovo attaccante arrivato dopo 399 giorni.

L’Atalanta lo ha soffiato alla Roma: visite e firma per Raspadori | VIDEO CML’Atalanta annuncia l’acquisizione di Giacomo Raspadori, ex attaccante di Napoli e Sassuolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve, Vlahovic via, Chelsea su Jacobo Ramon; Jack Harrison alla Fiorentina, chi è il nuovo colpo che arriva dal Leeds: ruolo e carriera dell'inglese; FLASH| Genoa, fatta per l'arrivo del nuovo portiere: le cifre dell'operazione.

Un top e un flop da soli 2 gol: gli affari già chiusi di Inter e JuveSe per l’Inter l’affare Akanji è stato un successone, non si può dire lo stesso per quello – di fatto – già chiuso dalla Juventus. Lois Openda ha segnato appena 2 gol (il primo al Bodo, il secondo ... calciomercato.it

L’Inter batte un colpo, a sorpresa arriva Akanji. Le cifre dell’operazione con il CitySembrava chiudersi senza squilli il calciomercato dell’Inter, reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro l’Udinese a San Siro. E proprio la partita persa contro i friulani potrebbe aver fatto ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Romano - Vi confermo che l'operazione Jakirovic dalla Dinamo Zagabria è fatta, chiusa. Non c'erano offerte da accettare, non c'erano ritardi o problemi. Operazione chiusa lunedì alle 20.30 quando la Dinamo ha accettato l'offerta dell'Inter, operazione facebook

L'Inter non è contenta di quello che è successo con Mlacic. A operazione chiusa, il giocatore ha deciso di cambiare procuratore. Concreta la possibilità che l'operazione salti definitivamente @FabrizioRomano x.com