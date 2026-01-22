Inter Emiliano Martinez è un’idea per la porta | ma non è l’unico nome sul tavolo della dirigenza

L’Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria porta. Tra i nomi sul tavolo dei dirigenti nerazzurri figura Emiliano Martinez, portiere campione del mondo, già nel mirino del club. Tuttavia, non si tratta dell’unico nome considerato: la società sta esplorando varie possibilità per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

L'Inter sta già pensando al futuro e, malgrado la presenza di Josep Martinez in squadra, ha intenzione di ingaggiare un nuovo portiere

L'Inter pensa al futuro in porta: contatti esplorativi per Emiliano Dibu Martinez. Nodo sullo stipendio alto del portiere dell'Aston Villa.

Noah Atubolu ed Elia Caprile sono nella rosa dei candidati dell'Inter dall'inizio della stagione. L'Inter tuttavia ha spostato nelle ultime ore l'attenzione verso Emiliano Martinez. Josep Martinez invece non si è dimostrato all'altezza delle aspettative.

Noah Atubolu ed Elia Caprile sono nella rosa dei candidati dell'Inter dall'inizio della stagione. L'Inter tuttavia ha spostato nelle ultime ore l'attenzione verso Emiliano Martinez. Josep Martinez invece non si è dimostrato all'altezza delle aspettative.