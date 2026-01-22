Inter cosa succede in porta? Vicario resta il preferito no a Dibu Martinez

In casa Inter, le intenzioni per la porta restano chiare: Vicario è il favorito, mentre Dibu Martinez non rientra nei piani. Al momento, non ci sono trattative in corso con l'Aston Villa per il portiere argentino, poiché le caratteristiche di Martinez non corrispondono alle esigenze tecniche della squadra. La società continua a valutare le opzioni interne e sul mercato per rafforzare il reparto tra i pali.

Il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter per la porta del futuro proviene sì dalla Premier League, ma non da Birmingham, città dell'Aston Villa. Non esiste, infatti, una trattativa tra la dirigenza nerazzurra e quella dei Villans, né tantomeno con il portiere argentino direttamente coinvolto dai rumors degli ultimi giorni, che non trovano riscontro. Martinez molto probabilmente la prossima estate lascerà la squadra di Unai Emery, ma sicuramente non per trasferirsi a Milano. Almeno sponda nerazzurra. Il preferito dell'Inter, il nome monitorato non da settimane ma da mesi, è quello di Guglielmo Vicario.

