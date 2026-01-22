Inter col Pisa prove di fuga I piani di Chivu per l' attacco | Lautaro sostituito Pio vuole spazio

L'Inter si prepara a tornare in campo dopo la fase a eliminazione della Champions League, affrontando il Pisa in una sfida casalinga. Chivu sta studiando le strategie per l’attacco, con Lautaro Martinez che potrebbe essere sostituito e Pio che cerca spazio in formazione. La squadra si concentra ora su questo impegno prima di affrontare un intenso ciclo di trasferte, tra Dortmund, Cremona e Sassuolo.

Non si piange troppo su una sconfitta prevedibile, anche perché il calendario impone di asciugare gli occhi lucidi per non smarrire la visuale complessiva: l’Inter è ancora in piena corsa in Champions, nonostante i tre ko consecutivi che la spediranno probabilmente ai playoff, ed è soprattutto prima in campionato con 3 punti di vantaggio sulla seconda (il Milan) e 6 sulla terza (il Napoli). E allora, niente drammi. Adesso serve la tripla “erre”: riposare, recuperare, ripartire. Ad Appiano Gentile lo hanno stabilito da tempo: "L’obiettivo è lo scudetto", ha svelato Akanji alla vigilia della partita contro l’Arsenal che ha confermato il disagio collettivo nei percorsi d’alta quota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Udinese Inter 0-1: decide Lautaro su assist di Esposito. Prove di fuga per ChivuNella sfida tra Udinese e Inter, la squadra nerazzurra si impone con un solo gol di Lautaro Martinez, assistito da Esposito.

Leggi anche: Inter-Kairat di Champions League: Chivu punta in attacco su Lautaro e Pio Esposito Diretta 0-0

