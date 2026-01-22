Inter brusco risveglio fra i rimpianti Le big un tabù in Italia e in Europa Anche i dettagli fanno la differenza

L’Inter si trova a riflettere sulle proprie prestazioni recenti, tra successi e battute d’arresto. In Italia e in Europa, le grandi squadre continuano a rappresentare un tabù, dove anche i dettagli possono fare la differenza. Dopo un autunno positivo in casa, con quattro vittorie consecutive, le recenti sconfitte in trasferta contro Atletico, Liverpool e Arsenal evidenziano le sfide ancora da affrontare e migliorare.

Dal “filotto“ autunnale sul velluto (quattro su quattro) ai “ribaltoni“ (zero su tre) sul bagnato contro Atletico, Liverpool e Arsenal. Frenate brusche, quelle dell’ Inter, si direbbe per gomme meno efficaci. Tradotto vuol dire che la differenza tecnica, soprattutto quella vista con i Gunners, c’è e a questi livelli può essere decisiva quanto gli episodi. Ma nella notte in cui i nerazzurri sono scivolati verso gli “spareggi“ di Champions League, quel che preoccupa ancor di più è la lunga astinenza da successi contro le “big“. In campionato non succede da 630 giorni (fatta eccezione la vittoria di quest’anno contro la Roma), adesso però la tendenza negativa si è spostata pure in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

