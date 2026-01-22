L’Inter si trova a riflettere sulle proprie prestazioni recenti, tra successi e battute d’arresto. In Italia e in Europa, le grandi squadre continuano a rappresentare un tabù, dove anche i dettagli possono fare la differenza. Dopo un autunno positivo in casa, con quattro vittorie consecutive, le recenti sconfitte in trasferta contro Atletico, Liverpool e Arsenal evidenziano le sfide ancora da affrontare e migliorare.

Dal “filotto“ autunnale sul velluto (quattro su quattro) ai “ribaltoni“ (zero su tre) sul bagnato contro Atletico, Liverpool e Arsenal. Frenate brusche, quelle dell’ Inter, si direbbe per gomme meno efficaci. Tradotto vuol dire che la differenza tecnica, soprattutto quella vista con i Gunners, c’è e a questi livelli può essere decisiva quanto gli episodi. Ma nella notte in cui i nerazzurri sono scivolati verso gli “spareggi“ di Champions League, quel che preoccupa ancor di più è la lunga astinenza da successi contro le “big“. In campionato non succede da 630 giorni (fatta eccezione la vittoria di quest’anno contro la Roma), adesso però la tendenza negativa si è spostata pure in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, brusco risveglio fra i rimpianti. Le “big“ un tabù in Italia e in Europa. Anche i dettagli fanno la differenza

Valsa, un brusco risveglio. Ma le ambizioni restanoValsa Group affronta un momento di sfida, ma mantiene saldi i propri obiettivi.

Doppia scossa nella notte, due terremoti in pochi minuti: brusco risveglio al centro ItaliaNella notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, due scosse di terremoto si sono verificate in rapida successione nell’area tra Toscana e Umbria, in provincia di Arezzo, nei comuni di Anghiari e Sansepolcro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Inter, brusco risveglio fra i rimpianti. Le big un tabù in Italia e in Europa. Anche i dettagli fanno la differenza.

Brusco risveglio per MargellettiAllerta Nato, allerta! Ieri all’alba, il nostro Andrea Margelletti, circondato dai suoi soldatini di cielo, di terra e di mare, ha minacciato di guerra la Russia, lui personalmente, dai microfoni di ... ilfattoquotidiano.it

A TUTTO CAMPO. . Ritorna al successo, in questo 2026, l'FC Obermais. A Merano, contro l'SSD Vigasio, è finita 2 a 0 con le reti di Manuel Brusco e di Bauernfeind. Il commento di Alessandro Gotter, sulle immagini di Simone De Carli. Trentino TV, Calcio Agric - facebook.com facebook

La Juve scivola a Cagliari e dice addio alle speranze scudetto: Spalletti a -10 dall'Inter x.com