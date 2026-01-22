Intelligenza artificiale un professore di Udine alla guida di una rivista scientifica internazionale

Agostino Dovier, professore di Informatica all’Università di Udine, è stato nominato redattore capo di Theory and Practice of Logic Programming, una rivista internazionale di riferimento nel settore dell’intelligenza artificiale. Questo riconoscimento evidenzia l’eccellenza della ricerca dell’ateneo friulano e rafforza la presenza dell’Italia nel panorama scientifico globale. La nomina sottolinea l’importanza dell’innovazione e dello sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale a livello internazionale.

Un riconoscimento di rilievo internazionale per l’Università di Udine. Agostino Dovier, professore di Informatica dell’Ateneo friulano, è stato nominato redattore capo di Theory and Practice of Logic Programming, una delle più autorevoli riviste scientifiche al mondo nell’ambito dell’intelligenza artificiale simbolica e del ragionamento automatico. La nomina è avvenuta all’unanimità da parte del consiglio dell’associazione internazionale di programmazione logica. La rivista, fondata nel 2001 come prosecuzione dello storico Journal of Logic Programming nato nel 1984, è oggi un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

