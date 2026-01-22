InsideRussia analizza le implicazioni della crisi in Ucraina, evidenziando come il conflitto abbia portato a un aumento delle minacce digitali provenienti dalla Russia. In questo contesto, si approfondiscono gli attacchi hacker e le truffe informatiche che si sono intensificate dall’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale”, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull’evoluzione della sicurezza digitale in un periodo di tensione crescente.

Dall’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale”, ovvero invasione dell’Ucraina, la Russia ha registrato un drastico aumento degli attacchi hacker e delle truffe informatiche. Più 22% nel solo 2022, con agenzie statali, grandi aziende e banche come primi obiettivi. Non che prima mancassero. Ma non in quella misura, non con gli stessi obiettivi (prima era il denaro, dal 2022 in poi il denaro e il desiderio di creare difficoltà al Cremlino) e non con gli stessi protagonisti: ai gruppi hacker criminali si sono uniti gli specialisti cyber dei Paesi che si oppongono alla Russia, a cominciare da quelli ucraini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideRussia – Russia, il pericolo corre sul filo

L’accordo Ue-Mercosur corre sul filo del rasoio, oggi il voto sul rinvio alla Corte UeL’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, firmato recentemente ad Asuncion, è ora al centro di un dibattito cruciale.

Leggi anche: Milan Futuro, la vittoria corre sul filo: con il Real Calepina finisce 1-0, bene Odogu

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultimatum alla Russia: in arrivo gravi conseguenze, ma il pericolo è geopoliticoIl Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama ha dato una specie di ultimatum alla Russia facendo sapere al vertice sul nucleare che se Putin non dovesse fermare le sue azioni belliche, USA e ... it.blastingnews.com

Russia serio pericolo per l'Europa, situazione drammatica. La guerra nucleare può scoppiare in ogni momento con milioni di morti, Italia inclusaA Trump dell'Europa non importa assolutamente niente Ha perfettamente ragione. La Russia di Putin è un pericolo. Il politologo e analista geo-politico Gianfranco Pasquino, intervistato da ... affaritaliani.it

Le poesiole di Monica Messa. Pupo · Un amore grande (Re-Recorded). Pupo al Capodanno russo su Russia 1: canta "Un amore grande" mentre in Italia infuria il dibattito su Rai1 che ha trasmessouna serata di capodanno degno di parodia russa della TV itali facebook