Un autista di auto blu ha fermato un’aggressione a Bologna, intervenendo a tutela di una donna inseguita e picchiata da un uomo. Dopo aver cercato di proteggerla, è stato colpito ripetutamente ed è finito in ospedale. L’episodio mette in luce l’importanza del coraggio civile e delle azioni tempestive in situazioni di emergenza, contribuendo a sensibilizzare sull’importanza di intervenire per aiutare chi si trova in difficoltà.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Accorgendosi di una donna inseguita da un uomo, che la picchiava, un autista di auto blu si è fermato per prestare aiuto, frapponendosi tra la vittima e l'aggressore e venendo a sua volta colpito più volte, finendo poi in ospedale. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi a Bologna e oggi il sindaco Matteo Lepore ha deciso di conferire all'autista la Medaglia al valore civico Giorgio Guazzaloca. “L'intervento dell'autista è un esempio di senso civico che ha comportato un sacrificio personale, venendo egli stesso aggredito per mettere al riparo qualcun altro – spiega il primo cittadino Lepore – 'Se una cosa è giusta la si fà, queste le sue parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Inseguita e picchiata da un uomo, salvata dal conducente di un'auto blu che finisce all'ospedale

