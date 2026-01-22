Innovazione dall’analisi dei vocali WhatsApp l’algoritmo individua la depressione

L’intelligenza artificiale sta esplorando nuovi modi per supportare la salute mentale, analizzando i messaggi vocali di WhatsApp per individuare segnali di depressione. Questa tecnologia potrebbe contribuire alla diagnosi precoce del disturbo depressivo maggiore, offrendo strumenti utili per un intervento tempestivo. Un approccio innovativo che unisce analisi linguistica e salute, con potenziali benefici per la prevenzione e il trattamento.

L’intelligenza artificiale potrebbe diventare un alleato concreto nella diagnosi precoce del disturbo depressivo maggiore grazie all’analisi dei messaggi vocali di WhatsApp. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica open access PLOS Mental Health, che dimostra come modelli linguistici di grandi dimensioni applicati alla medicina siano in grado di identificare profili depressivi partendo da brevi registrazioni audio spontanee. La ricerca, guidata da Victor HO Otani della Santa Casa de Sao Paulo School of Medical Sciences, ha utilizzato algoritmi di apprendimento automatico per analizzare le caratteristiche acustiche della voce in messaggi vocali inviati tramite WhatsApp, nei quali i partecipanti descrivevano la settimana appena trascorsa o svolgevano semplici compiti vocali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

