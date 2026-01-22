Infortunio Neres tempi incerti e c’è una ipotesi | ecco cosa tra trapelando!

L’infortunio di Neres ha suscitato incertezza sui tempi di recupero. Con le recenti notizie riguardanti il rientro di Anguissa, Meret e Lukaku, l’infermeria del Napoli si sta progressivamente svuotando. Tuttavia, alcuni giocatori chiave come Rrahmani, De Bruyne, Gilmour, Politano e Neres restano ancora in fase di recupero, lasciando aperte diverse ipotesi in vista delle prossime sfide.

Con la notizia dei recuperi di Anguissa e Meret per la partita di domenica contro la Juventus, oltre a quella di Lukaku che era già in panchina a Copenaghen, l’infermeria del Napoli si va man mano svuotando anche se ha ancora dei pezzi pregiati come Rrahmani, De Bruyne, Gilmour, Politano e soprattutto David Neres. In un momento particolare della stagione, Antonio Conte ha necessità di recuperare in fretta quanti più giocatori possibili, ma è altrettanto importante avere cautela. L’inizio di stagione di David Neres era stato molto convincente salvo poi infortunarsi proprio nella gara precedente alla sfida all’Inter.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Infortunio Neres, escluse lesioni: ecco cosa filtra per Inter-NapoliIn seguito all'infortunio occorso a Neres durante Lazio-Napoli, si escludono lesioni gravi.

Infortunio Neres, ecco cosa filtra in vista del match con l’InterIn vista del prossimo incontro contro l’Inter a San Siro, si aggiornano le notizie sull’infortunio di Neres.

Attualmente ai box per infortunio De Bruyne, Politano, Rrahmani, Gilmour, Neres e Meret, a cui vanno ad aggiungersi Lukaku e Anguissa che dovrebbero rientrare in gruppo a breve dopo lunghe assenze. Senza dimenticare gli stop in stagione di Spinazzola, - facebook.com facebook

Sollievo #Napoli: meno grave del previsto l’infortunio a David #Neres, che si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nessuna lesione x.com