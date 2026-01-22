Infortunio a scuola supplente perde il posto per i giorni di malattia | il caso finisce sul tavolo di Valditara

Una docente precaria è stata licenziata dopo aver subito un infortunio in classe, successivamente riclassificato come malattia dall'Inail. La situazione ha attirato l'attenzione del Ministero dell'Istruzione, con il ministro Valditara che ha preso in esame il caso. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle assenze per malattia e sulla tutela del personale precario nel settore scolastico.

Una docente precaria è stata licenziata dopo un infortunio in classe riclassificato come malattia dall’Inail. Superato il limite di assenze, la scuola ha risolto il contratto. Il legale ha scritto a Valditara definendo la vicenda “kafkiana” e chiedendo il ripristino urgente delle tutele. Un incidente avvenuto tra i banchi di scuola ha innescato una complessa vicenda amministrativa che ha portato al licenziamento di una maestra precaria. La questione riguarda una docente in servizio presso una scuola primaria della provincia di Bari ed è stata portata all’attenzione del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara tramite una segnalazione formale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

