Infortuni Milan gli aggiornamenti sulle condizioni di Saelemaekers | ci sarà a Roma?

Aggiornamenti sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, infortunatosi nel finale della partita contro il Lecce. Si valuta se il centrocampista belga sarà disponibile per la prossima sfida a Roma. Il Milan sta affrontando diversi infortuni in questa stagione, e la sua eventuale presenza rappresenta un elemento importante per la squadra di Allegri.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Per preparare al meglio la trasferta nella Capitale, oggi il Milan di Massimiliano Allegri svolge una doppia seduta di allenamento. Stamattina il Diavolo si è allenato in palestra; tra poco (a partire dalle ore 15:30) ci sarà un'altra seduta di allenamento sul campo. Dal centro sportivo dei rossoneri, Milanello, non giungono però buone notizie sul fronte Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, classe 1999, era uscito, infatti, all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico che gli esami strumentali hanno rivelato essere un risentimento all'adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

