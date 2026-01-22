A partire dal 2026, gli infermieri in Italia avranno la possibilità di prescrivere farmaci, rendendo più efficiente il percorso di cura. La modifica rappresenta una risposta alle esigenze di snellimento del sistema sanitario, ma richiede ancora chiarimenti su modalità e limiti. A Forlì, il cambiamento si inserisce in un contesto di evoluzione delle competenze professionali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti cronici.

Forlì, 22 gennaio 2026 – Un paziente cronico lo capisce in fretta: la cura non è mai una linea retta. Una medicazione si ferma perché manca una ricetta. Un ausilio indispensabile impone una visita, poi una firma, poi un altro passaggio in ambulatorio. Il percorso rallenta, il tempo si dilata. Da qui prende corpo la riforma delle lauree infermieristiche, con nuovi percorsi specializzanti e la possibilità per gli infermieri di prescrivere presìdi e ausili assistenziali come materiali per le medicazioni, dispositivi per le stomie e l’incontinenza, strumenti per prevenire le piaghe da decubito. La proposta introduce, probabilmente a partire già dal prossimo anno accademico, tre corsi di studio magistrali – cure primarie e sanità pubblica, pediatriche e neonatali, intensive e dell’emergenza – della durata di due anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infermieri, la svolta: potranno fare le ricette. “Risposta più snella”. “Bene, ma si chiarisca”

Gli infermieri potranno fare le ricette, svolta con le nuove lauree tra le polemicheGli infermieri italiani si apprestano a ottenere maggiori responsabilità, tra cui la possibilità di prescrivere alcune terapie.

Infermieri con le nuove lauree potranno fare ricette, caos nella sanità e medici in rivolta dopo la decisioneLe recenti modifiche alla formazione degli infermieri consentiranno loro di prescrivere alcune ricette, generando dibattiti nel settore sanitario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Infermieri, la svolta: potranno fare le ricette. Risposta più snella. Bene, ma si chiarisca; Svolta nella sanità, gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette (e i medici sono sul piede di guerra); Gli infermieri potranno fare le ricette, svolta con le nuove lauree tra le polemiche; In arrivo le nuove lauree specialistiche per gli infermieri: potranno prescrivere presidi sanitari, ausili, dispositivi e trattamenti assistenziali.

Svolta nella sanità: gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette (grazie a tre nuove lauree magistrali)Un decreto apre la possibilità all’introduzione di tre nuove lauree magistrali per infermieri che potrebbero prescrivere presidi e ausili. greenme.it

Gli infermieri potranno fare le ricette, svolta con le nuove lauree tra le polemicheNon farmaci ma dispositivi e trattamenti: cosa prevede la prescrizione di ricette per gli infermieri e perché i medici protestano ... quifinanza.it

Una svolta significativa sta per cambiare il volto della professione infermieristica in Italia. Dopo le polemiche suscitate dall’istituzione della figura dell’assistente infermiere, si profila ora una riforma epocale per la professione: l’introduzione della Laurea Magistr - facebook.com facebook

Svolta nella sanità: gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette (grazie a tre nuove lauree magistrali) x.com