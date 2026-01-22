Secondo un’indagine dei Salesiani, molti adulti della Gen Z si sentono insicuri riguardo al proprio futuro e non considerano gli adulti come guide affidabili. Questa generazione, caratterizzata da vulnerabilità emotiva e uno sguardo disincantato, affronta le sfide quotidiane con realismo, cercando di trovare un proprio equilibrio in un contesto di incertezze e cambiamenti continui.

Una Gen Z in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una vulnerabilità emotiva diffusa, con una visione disincantata degli adulti, non percepiti come guide di riferimento, ma con uno sguardo lucido sul mondo. È la fotografia scattata da Salesiani per il sociale, rete associativa impegnata nella tutela e nella protezione di minori e giovani. L’indagine, condotta da AstraRicerche su un campione di quasi 1100 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, offre un ritratto ricco e sfaccettato della prima parte della Gen Z italiana: se da un lato solo un po’ più della metà del campione si sente soddisfatto di sé come persona (55,6%), 1 su 2 (50,5%) si sente stressato e sotto pressione, un sentimento più marcato tra le femmine (58% vs il 43% dei maschi) e tra chi vive in famiglie con difficoltà economiche (59%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indagine Salesiani: per Gen Z adulti non sono guide e il futuro fa paura

“La voce della Gen Z: tra guerre e carovita, gli adulti non sono guide e il futuro fa paura” Salesiani per il sociale, indagine di AstraRicercheSecondo un’indagine di AstraRicerche commissionata dai Salesiani per il sociale, la Generazione Z si trova in una posizione complessa, tra incertezze economiche e mancanza di punti di riferimento affidabili.

Leggi anche: Nel bosco che fa paura solo agli adulti. la famiglia che divide l’italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Salesiani per il sociale - Gen Z: in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una diffusa vulnerabilità emotiva; Salesiani per il sociale, 'alla Gen Z il futuro fa paura'.

Salesiani per il sociale: in un'indagine inedita, la voce della Generazione ZDal 19 al 25 gennaio 2026 la Rai ospita la Campagna Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Tutti possono contribuire con un SMS solidale o con una chiamata da fisso al numero 45598 ... rainews.it

Salesiani per il sociale, 'alla Gen Z il futuro fa paura'(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Una Gen Z in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una vulnerabilità emotiva diffusa, con una visione disincantata degli adulti, non percepiti come guide di ... msn.com

Una nuova indagine promossa da Salesiani per il sociale e realizzata da AstraRicerche su un campione di quasi 1.100 ragazzi tra i 14 e i 20 anni restituisce l’immagine di una generazione in bilico. giornaleradiosociale.it/notizie/indagi… x.com

Salesiani per il sociale: in un'indagine inedita, la voce della Generazione Z. Dal 19 al 25 gennaio 2026 la Rai ospita la Campagna “Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Tutti possono contribuire con un SMS solidale o con una chiamata da fisso al numero - facebook.com facebook